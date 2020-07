Stiri pe aceeasi tema

- O noua tulpina gripala agresiva se numara printre principalele amenintari pe care le urmaresc specialistii. Aceasta, in conditiile in care intreaga lume lupta acum cu actuala pandemie de coronavirus. Cercetatorii spun ca noua tulpina are "toate caracteristicile" pentru a se adapta sa infecteze…

- Un nou tip de gripa a fost descoperit in China de oamenii de știința, informeaza Mediafax.Cei care transporta virusul sunt porcii și il pottransmite la oameni.Cercetatorii sunt ingrijorați ca forma descoperita arputea suferi mutații care se pot raspandi mai apoi cu ușurința de la o persoanala alta și…

- Eclipsa de soare. Va avea durata medie pentru tara noastra de 45 de minute. Acoperirea Soarelui de catre Luna va varia in functie de locul observatiei, fiind mai mare in sud-estul tarii si mai scazuta in nord-vest. Procentul de acoperire a Soarelui va fi situat intre 4,6 si 0,5%. Acoperirea…

- Principalele simptome de COVID-19 la copii sint: febra, diarea și voma. Acest lucru este menționat intr-un studiu efectuat de un grup de pediatri in patru spitale din China de Vest. Rezultatele sale sint publicate in ediția Plos Medicine, transmite rbc.ru. Potrivit studiului, febra apare la 76% dintre…

- Fortele aeriene ale SUA urmeaza sa simuleze in luna iulie a anului viitor o lupta aer-aer intre o drona autonoma si un avion cu pilot uman, parte a unui program de dezvoltare a unei aplicatii de lupta bazata pe inteligenta artificiala, relateaza Engadget.

- Oamenii de știința au identificat o noua tulpina de coronavirus ce pare a fi mai contagioasa decat versiunile care s-au raspandit in primele zile ale pandemiei COVID-19, potrivit unui studiu condus de oamenii de știința de la Laboratorul Național Los Alamos. Noua tulpina a aparut in februarie in Europa,…

- Boeing Australia a livrat armatei țarii din Oceania un prototip de drona capabila sa zboare singura, folosind inteligența artificiala.Loyal Wingman, care are o lungime de 11,5 metri și o autonomie de 3.

- Cercetatorii care au analizat aceste cazuri au ajuns la concluzia ca sistemul de aer conditionat al restaurantului a raspandit virusul de la o persoana asimptomatica la oamenii din jur. Cu toate acestea, restul clienților și angajaților restaurantului nu au fost infectați cu virusul, scrie Business…