A fost creată criptomoneda CORONACOIN. Cum este folosită Potrivit site-ului acestei monede, numarul de CoronaCoin va scadea la fiecare doua zile, in functie de ritmul de crestere a numarului de cazuri, sugerand ca pretul ar creste cu cat mai multi oameni vor muri din cauza virusului. Epidemia de coronavirus se extinde la nivel mondial, Organizatia Mondiala a Sanatatii ridicand nivelul de alerta la "foarte ridicat". Covid-19 s-a raspandit, in doua luni, in 56 de tari. Din Europa, Italia este cea mai afectata tara, cu peste 880 de cazuri confirmate. In Romania sunt 3 cazuri confirmate. Numarul deceselor la nivel global a depasit 2.920. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile japoneze au transmis ca barbatul este al saselea pasager de pe Diamond Princess - vasul de croaziera se afla in carantina de la inceputul lunii februarie - care a murit. El este prima victima de nationalitate britanica. Nu au fost oferite detalii privind varsta si numele lui.…

- Opt maimuțe au fost infectate cu coronavirus pentru a se testa un vaccin care ar duce la stoparea epidemiei. Potrivit oamenilor de știința de la Institutul Național de Medicina din Statele Unite, acesta s-a dovedit eficient in tratarea animalelor cu Covid-19.Pe parcursul experimentului, maimuțele au…

- „Pana acum, in Romania nu s-a inregistrat niciun caz de infecție cu coronavirus, iar daca vor fi cazuri, o sa le ținem sub control, fara discuție”, spune Adrian Marinescu, medic specialist in boli infecțioase la Institutul Matei Balș din București. intr-un interviu pentru HotNews .„In Romania s-au…

- 76.288 de infectați cu coronavirus au fost raportați in aceasta dimineața in China, iar bilanțul deceselor a crescut de la 2.274 la 2.345 - un plus de 71 de morți, cifre in scadere fața de zilele anterioare. Vești ingrijoratoare vin insa din Coreea de Sud.Pentru a treia zi consecutiv, Coreea de Sud…

- China reduce la jumatate tarifele suplimentare pentru 1.700 de marfuri americane, aplanand razboiul comercial cu SUA China a anuntat ca va reduce la jumatate tarifele suplimentare aplicate anul trecut pentru 1.717 bunuri americane, in urma semnarii primei faze a acordului comercial cu Statele Unite,…

- Actiunile Apple, Alphabet si ale altor companii de tehologie au urcat indicii bursei de pe Wall Street la noi niveluri record, sustinute de optimismul investitorilor legat de semnarea acordului comercial dintre Statele Unite si China si rezultatele financiare ale companiilor din trimestrul al patrulea,…

- In ultimii ani, romanii calatoresc din ce in ce mai mult cu avionul, fie pentru afaceri, excursii sau in vacante, iar anul 2019 a adus cresteri de 30 % la rezervarile biletelor de avion, spun specialistii agentiei de turism online eSky, care precizeaza ca destinatiile favorite ale romanilor in 2019…

- Vanzarile de software si servicii digitale, in Romania, cu ocazia Black Friday, au fost mai mari cu 73% comparativ cu o zi obisnuita din luna noiembrie, in timp ce, de Cyber Monday, majorarea a fost de 79%, releva o analiza de specialitate, realizata de unul dintre furnizorii de solutii de monetizare…