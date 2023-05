Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre posibilitatea ca roș-albii sa promoveze direct in Liga 1. El a trimis un mesaj indirect catre ardelenii de la Dej pentru duelul acestora de la Galați, al carui rezultat i-ar putea ajuta pe „caini”. Dinamo trebuie sa depașeasca Oțelul cu un punct…

- In fața deja nou-promovatei Poli Iași, Gloria Buzau a avut in meciul de ieri ocazii clare cate nu a avut in total in acest play-off de promovare in Superliga. In fața propriilor suporteri, elevii lui Adrian Mihalcea s-au intrecut in ratari, atat in prima repriza, cat și in a doua parte a jocului. Foto:…

- Dupa victoria cu Oțelul, 2-0, in runda #6 a play-off-ului din Liga 2, Poli Iași a obținut matematic promovarea in Superliga. La final, antrenorul Leo Grozavu (55 de ani) a analizat meciul din aceasta seara și a vorbit despre finalul de campionat. „Inca nu realizez ce s-a intamplat, pentru ca suntem…

- Dupa ultimul meci al etapei a șasea din play-out, Politehnica Iași - Oțelul 2-0, ieșenii și-au asigurat promovarea in SuperLiga. In aceeași runda, Unirea Dej și CSA Steaua au remizat, scor 1-1, iar Dinamo a terminat și ea la egalitate pe terenul Gloriei Buzau, scor 2-2.

- Hermannstadt - FCU Craiova 1-0 și FCSB - Sepsi 1-0, in etapa #30 din Superliga. Gica Popescu ii critica pe olteni și covasneni. Ultimul loc de play-off se decide joi, de la ora 21:00, cand la Sf. Gheorghe se intalnesc Sepsi și FCU Craiova. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Andrei Nicolescu, noul președinte al lui Dinamo, a vorbit despre ce urmeaza pentru formația alb-roșie, dupa calificarea in play-off-ul Ligii 2. Dinamo termina play-off-ul pe locul 6.S-au calificat in play-off: CSA Steaua, Poli Iași, Oțelul, Unirea Dej, Gloria Buzau și Dinamo Dinamo a remizat cu Poli…

Portarul roman Ionut Radu a fost titular in victoria lui AJ Auxerre, 2-1 acasa cu Olympique Lyon, vineri, in primul meci al etapei a 24-a din Ligue 1.

Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a decis sa faca un tutorial pentru tinerii care doresc sa acceseze "Programul de creștere a natalitații". Firea a explicat ca in cererile venite la Minister s-au regasit frecvent aceleași tipuri de erori și incearca sa explice intreaga procedura.