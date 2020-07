A fost convocat Consiliul Local Municipal Constanta. 61 de proiecte pe ordinea de zi. Lista completa a proiectelor

Stiri pe aceeasi tema

- DISPOZITIE privind convocarea de indata a Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 15 iulie 2020, ora 10,00. Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere: urgenta invocata in adresa nr.47615/14.07.2020 a Directiei Administratie Publica, Juridic si adresa nr.47566/14.07.2020…

- bull; Proiectul ordinii de zi cuprinde 51 de proiecte de hotarareIn conformitate cu prevederile art. 133 alin. 1 , art. 134 alin. 1 lit. a , alin. 2 si alin. 5 din OUG nr. 57 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completrarile ulterioare, se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta…

- Consiliul Județean Buzau este convocat in ședința ordinara in data de 29 iunie 2020, ora 9:30. Ordinea de zi a ședinței: Proiect de hotarare nr. 100/23.06.2020 pentru rectificarea a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzau pe anul 2020 Proiect de hotarare nr. 101/23.06.2020 pentru rectificarea I…

- DISPOZIȚIE Nr. _375_ din _19.06.2020_ privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii in ședința ordinara Primarul Municipiului Campia Turzii; In conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat, joi, incepand cu ora 11.00, ședinta ordinara a Consiliului General al Municipiului București, pe ordinea de zi figurand peste 60 de proiecte.Citește și: Impozitarea pensiilor speciale a fost adoptata de Parlament: cum se va aplica…

- Consiliul Județean Buzau este convocat in sedința ordinara in data de 28.05.2020, ora 09:30. Proiectele de hotarare care vor fi supuse aprobarii: I. PROIECTE DE HOTARARI Proiect de hotarare nr. 78/21.05.2020 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului…

- Consiliul Judetean Constanta este convocat in sedinta ordinara pentru data de 29 mai 2020, ora 13,00, sedinta ce se va desfasura in sistem videoconferinta, cu urmatorul proiect al Ordinii de zi: Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean, ca urmare…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA organizeaza o sedinta ordinara a Consiliului de Administratie, in data de 22 mai 2020. Ordinea de zi pentru sedinta care a fost programata la ora 11:00 a fost suplimentata, iar decizia suplimentarii a fost recent publicata in Monitorul Oficial…