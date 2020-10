Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care locuieste in aceeasi resedinta de la Vatican in care locuiește si papa Francisc a fost testat pozitiv cu COVID-19 si a intrat in izolare, a informat sambata biroul de presa de la Vatican, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Programul suveranului pontif nu a suferit modificari.

- Papa Francisc urmeaza pe 3 octombrie sa faca prima sa calatorie in afara Romei de la izbucnirea pandemiei de COVID-19. Sfantul Parinte va vizita orasul italian Assisi, unde va semna o noua enciclica, potrivit unui comunicat de presa al Vaticanului, citat de Reuters.

- Înca nu a fost facut anunțul oficial, dar toate calatoriile și vizitele Papei Francisc au fost amânate pâna în 2022, în așteptarea vaccinului. Între timp, Suveranul Pontif lucreaza de la Casa "Santa Marta", unde întâlnește diferite persoane și,…

- Silvio Berlusconi, fostul premier al Italiei, a fost testat pozitiv la coronavirus, relateaza Reuters. Berlusconi, in varsta de 83 de ani, este asimptomatic și se afla in izolare la domiciliu. Acesta continua sa lucreze de acasa.„Este asimptomatic și se afla in izolare la reședința sa din Arcore“, a…