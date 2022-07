Stiri pe aceeasi tema

- Semnalata deja in mai multe tari europene, variola maimutei a ajuns si in Romania. Ministerul Sanatatii anunta, luni, primul caz diagnosticat la noi in tara, la un barbat de 26 de ani din Capitala care a fost internat la spital si se afla in stare buna. Partenerul pacientului a calatorit in Europa,…

- Semnalata deja in mai multe tari europene, variola maimutei a ajuns si in Romania. Ministerul Sanatatii anunta, luni, primul caz diagnosticat la noi in tara, la un barbat de 26 de ani din Capitala care a fost internat la spital si se afla in stare buna. Partenerul pacientului a calatorit in Europa,…

- Cazurile de variola maimuței (monkeypox) din Marea Britanie s-au dublat intr-o zi. In tot acest timp cresc temerile ca boala se va raspandi in comunitați. Secretarul de stat pentru sanatate, Sajid Javid, a declarat ca Agenția britanica de securitate sanitara (UKHSA) a confirmat inca 11 cazuri de variola…

- Este alerta in Europa din cauza bolii numite variola maimuței. Autoritatile portugheze au identificat cinci pacienți infectați cu virusul care provoaca aceasta boala, iar serviciile de sanatate din Spania au anunțat ca au 8 cazuri suspecte. In doar o singur luna, Marea Britanie a ajuns la șapte cazuri…

- Alerta nationala de sanatate in Spania și Portugalia, dupa ce a fost depistata variola maimuței. Au fost anunțate treizeci de cazuri suspecte sau confirmate ale acestei boli rare in Europa, potrivit AFP.

- In urma cu un an, medicii din Statele Unite ale Americii descopereau o boala virala rara, dar potențial grava. Boala a fost identificata la un locuitor din Dallas care fusese in Nigeria. Oficialii din domeniul sanatații au declarat atunci ca exista un risc foarte mic pentru public. Potrivit unui raport…