A fost confirmat primul caz de infecție cu tulpina britanică în rândul animalelor Un motan de 8 ani din Novara, regiunea Piemont, Italia, s-a infectat cu tulpina britanica a coronavirusului, fiind primul caz de acest fel. Tulpina a fost identificata in urma testelor de laborator, potrivit ANSA . Simptomele respiratorii la felina au aparut la aproximativ zece zile de la debutul bolii și de la izolarea in casa a stapanilor ei. Motanul și stapanii lui sunt acum in curs de vindecare. „Boala pisicii nu trebuie sa genereze alarme. Din cauza bolii stapanilor lor, animalele de companie traiesc in medii cu incarcare virala puternica. Prin urmare, este de așteptat ca și animalele sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tulpina britanica a coronavirusului a fost descoperita la o pisica din Novara, regiunea Piemont. Este primul caz de acest fel din Italia. Tulpina a fost identificata de un laborator la analizele unei pisici in varsta de opt ani, care locuiește in zona Novara, intr-o casa. Simptomele respiratorii la…

- Tulpina britanica a coronavirusului a fost descoperita la o pisica din Novara, regiunea Piemont. Este primul caz de acest fel din Italia. Tulpina a fost identificata de un laborator in analizele unei pisici din Novara, regiunea Piemont. Este vorba despre o pisica in varsta de opt ani, care locuiește…

- Este vorba de 8 ani din Novara, regiunea Piemont, Italia, simptomele respiratorii au aparut la aproape zece zile de la debutul bolii și de la izolarea in casa a stapanilor ei, relateaza Digi24 care citeaza presa italiana.Tulpina a fost identificata in urma testelor de laborator, iar acum pisica este…

- Rusia a anuntat, sambata, ca a inregistrat primele cazuri de transmitere a gripei aviare de la pasari la om si ca a informat Organizatia Mondiala a Sanatatii cu privire la aceasta “descoperire importanta”, a declarat Anna Popova, care conduce agentia sanitara rusa Rospotrebnadzor. Potrivit…

- Numarul de tari si teritorii in care se afla tulpina britanica de coronavirus se ridica la 70 la 25 ianuarie, adica cu 10 in plus fata de 19 ianuarie, a anuntat, miercuri, Organizatia Mondiala a Sanatatii, anunța news.ro. Varianta sud-africana care, la fel ca cea britanica, este mult mai contagioasa…

- Varianta de coronavirus depistata in Marea Britanie continua sa se raspandeasca in intreaga lume si era prezenta saptamana trecuta in 60 de tari si teritorii, cu 10 mai mult decat la data de 12 ianuarie, a declarat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).Varianta sud-africana, care, la fel ca…

- Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) atrage atenția ca noua tulpina de coronavirus este mai ușor transmisibila. Momentan nu s-a dovedit științific ca noua tulpina ar fi mai severa sau mai periculoasa. Conform poziției ECDC, preluata de EFE și Agerpres, in urma analizelor s-a stabilit…

- Olanda a fost prima tara care a reactionat, suspendand zborurile dinspre Regatul Unit, fiind urmata de Belgia si Italia si apoi si de alte tari printre care si Romania. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat pe Twitter ca este in contact cu autoritatile sanitare britanice. Ce stim, in acest…