- Ministerul Justitiei a anuntat, luni, ca incepand de marti va intra in regim de telemunca, dupa ce un al treilea angajat a fost confirmat cu noul coronavirus."Incepand de marti, Ministerul Justitiei va intra in regim de telemunca pana in data de 21 aprilie, in urma confirmarii unui al treilea…

- O evoluție similara ar putea fi așteptata și in Romania, susținuta de comerțul online, Colliers: China incepe deja sa-și revina dupa izbucnirea epidemiei de Covid-19. O evoluție asemanatoare ar putea fi așteptata și in Romania, in principal susținuta de comerțul online, dupa ce va trece varful epidemiei…

- Activitatea fabricilor din China a crescut neasteptat in martie, fata de colapsul inregistrat luna precedenta, dar analistii avertizeaza ca nu este sigura o redresare durabila pe termen scurt, deoarece pandemia de coronavirus (COVID-19) a provocat scaderea cererii externe si ameninta sa duca la contractarea…

- Bilanțul cazurilor de infecții cu noul coronavirus a crescut spectaculos in Statele Unite și a depașit cifrele inregistrate in China sau Italia. Conform datelor centralizate de Universitatea Johns Hopkins, in Statele Unite au avut loc 85.991 de infecții cu Covid 19, fața de 81.782 in China sau 80.589…

- Spitalul Militar de Urgenta din Sibiu a anuntat, marti seara, ca nu are niciun caz de pacient infectta cu COVID - 19, infirmand astfel informatia care a circulat in cursul zilei in mediul online."Facem precizarea ca informatiile transmise in mediul online de un angajat al Spitalului Militar…

- O femeie gravida, in varsta de 21 ani, este cel de-al treilea caz din județul Olt testat pozitiv pentru Covid-19. Femeia s-a intors din Anglia și se afla in autoizolare la domiciliu- In aceasta dimineata a primit rezultatul pozitiv pentru Covid-19 si s-a impus preluarea acesteia și transportarea la…

- Iata ca este nevoie, mai mult decat oricand, de intensificarea activitaților de predare- invațare in mediul online. Pentru a nu bloca activitațile didactice, in cazul in care se va hotari, la nivel național, suspendarea cursurilor in mediul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Franta a raportat miercuri dimineata al doilea deces cauzat de Covid-19, iar Grecia a anuntat primul caz de infectare, in contextul in care virusul din China s-a raspandit in 35 de tari europene.