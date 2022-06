Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii anunta depistarea celui de-al saselea caz de variola maimutei pe teritoriul Romaniei. Este vorba de un barbat de 40 de ani, din Bucuresti, care se afla acum in spital.

- A fost confirmat al patrulea caz de infectare cu variola maimuței la noi in țara. Al patrulea pacient este tot un barbat, de data aceasta in varsta de 36 de ani. Ulterior s-a aflat ca acesta este și contact cu primul barbat din Romania care a fost infectat cu variola maimuței și s-a prezentat de urgența…

- Pana in aceste momente, la nivel național au fost constatate trei cazuri de variola maimuței, insa autoritațile sunt destul de suspecte in cazul primului barbat care a confirmat cu aceasta boala virala. Tanarul de 26 de ani este reținut in declarații, iar oamenii legii au intocmit un dosar penal. Iata…

- Semnalata deja in mai multe tari europene, variola maimutei a ajuns si in Romania. Ministerul Sanatatii anunta, luni, primul caz diagnosticat la noi in tara, la un barbat de 26 de ani din Capitala care a fost internat la spital si se afla in stare buna. Partenerul pacientului a calatorit in Europa,…