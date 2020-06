Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis o atenționare hidrologica COD ROȘU valabil in perioada 16.06.2020, ora 22.35 - 17.06.2020, ora 04.00, pentru județele Cluj și Salaj. DN1 R a fost inchis intre localitațile Calațele și Beliș, dupa ce a fost surpat din cauza unei viituri.

- Atenționarea hidrologica prognozeaza scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice mentionate, cu posibile depasiri ale cotelor de aparare, a comunicat…

- Potrivit acesteia, la ora 8.00, raul Prut masura 592 de centimetri, in conditiile in care cota de inundatii este stabilita la 470 de centimetri. „Tendinta este de crestere", a precizat Lupu. La Radauti Prut cota de atentie a fost depasita cu 41 de centimetri. Hidrologii au emis, de duminica seara, o…

- Sute de gospodarii din județul Harghita au fost inundate dupa o ploaie torențiala de trei ore. Hidrologii au emis, aseara, cod roșu pentru bazinul raului Homorodul Mare. Inundații provocate de ploile abundente au fost și in județul Maramureș. Zeci de hectare de terenuri agricole a fost acoperite de…

- Pana diseara, la ora 23, zona de munte a județelor Suceava și Neamț se afla sub atenționare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. ANM a emis și o informare meteo valabila pana miercuri dimineața. Potrivit acesteia, sunt așteptate averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari…

- Opt judete din nord-vestul tarii se vor afla pe parcursul zilei de duminica sub o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), în intervalul 7 iunie, ora 13:00 - 7 iunie, ora 21:00, în nord-vestul tarii…

- Hidrologii au emis, luni, o avertizare Cod galben de inundații, valabila pana la ora 22.00 pe rauri din județele Constanța și Tulcea. O alta avertizare este in vigoare tot pana la ora 22.00 in județele Sibiu și Brașov, anunța MEDIAFAX.Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire…

- In luna martie 2020, au fost vandute, la nivelul intregii tari, 48.379 de imobile, cu 1.192 mai putine fata de luna februarie 2020. Numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare, la nivel national, in luna martie a acestui an este cu 3.813 mai…