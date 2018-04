Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ploi in aproape toata tara vineri, cu temperaturi de 15-16 grade Celsius, insa de sambata vremea se va mai incalzi, nu va mai ploua, iar temperaturile vor depasi 20 de grade Celsius.

- PROGNOZA METEO. Potrivit ANM, vremea se va menține frumoasa si calda. Cerul va avea innorari temporare și, in special noaptea, vor fi mai ales averse, insotite și de descarcari electrice, in jumatatea de vest a teritoriului și pe arii restranse in rest. Temperaturile maxime se vor incadra intre 10..12…

- Pentru zilele de Paste, meteorologii anunta o vreme normala, cu temperaturi ridicate in timpul zilei, de pana la 22 de grade Celsius in sud si sud-estul tarii. O exceptie de la vremea calda se va inregistra in Dobrogea, unde vantul puternic care va bate dinspre mare va cobori mercurul din termometre…

- Vremea incepe un proces de incalzire miercuri, 28 martie 2018, urmand ca joi si vineri temperaturile sa creasca spectaculos. Prognoza meteo anunta temperaturi de 17-20 de grade Celsius, la doar o saptamana dupa codul portocaliu de ninsori. Miercuri, vremea se va incalzi fata de intervalul precedent.…

- Va continua sa ninga, vineri, in judetul Alba. Vremea fi tot rece, doar duminica va urca cu cateva grade. Cerul va ramane acoperit de nori, sambata si duminica. Abia saptamana viitoare vor fi sanse sa ne bucuram de vreme frumoasa de primavara. In acest weekend, vor fi minime cuprinse intre -1 și -8…

- Vremea se va încalzi considerabil în urmatoarele zile, maximele ajungând chiar și la 18 grade Celsius în weekend. De saptamâna viitoare însa temperaturile vor varia cu câteva grade de la o zi la alta, potrivit prognozei transmise, luni, pentru urmatoarele doua…

- Vremea s-a racit semnificativ pe ultima suta de metri a sezonului de iarna. Valul de frig a cuprins toata țara, iar in cursul dimineții de luni s-au inregistrat temperaturi cu peste 10-15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada din an. Temperaturile maxime vor fi negative in…

- Clujenii au parte de un weekend destul de înnorat, anunța meteorologii, fiind prognozate și precipitații.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 5 grade Celsius și -2 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi temporar noros și se anunța ceața.Sâmbata, vremea…