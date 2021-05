Stiri pe aceeasi tema

- Vești foarte bune pentru iubitorii cafelei. Pe langa faptul ca doua studii efectuate in Statele Unite arata ca o cafea pe zi ne menține sanatate, s-a descoperit ca un praf de sare scapat in licoarea dimineții poate face minuni pentru organismul nostru. Sarea in bucate. Beneficiile ingredientului in…

- Zilele trecute, Iulia Albu a postat o imagine pe contul de socializare, de pe vremea in care era insarcinata cu Mikaela. Mesajele din partea fanilor au aparut imediat, aceștia crezand ca vedeta va deveni mama din nou. Aceasta a explicat totul in cadrul emisiunii de la Pro TV.„Nu sunt insarcinata. Am…

- Un motociclist german, amendat cu 5.000 de lei pentru ca a intrat cu motocicleta pe un drum forestier din Muntii Apuseni a obtinut dupa mai bine de doi ani de judecata in Romania, anularea procesului verbal de sanctionare. Direcția Silvica Alba și Inspectoratul Județean de Poliție nu au putut dovedi…

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva! , difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o multime de provocari, atat pentru artistii din platou, carora Ruleta le-a pregatit un regal al anilor ΄80, cat si pentru telespectatori, care vor retrai cu emotie momentele de atunci.

- Adi Mutu se afla intr-un mic impas. Selecționerul naționalei Under 21 a Romaniei a facut declarații incredibile, cu doar cateva zile inainte de a debuta Campionatul European din 2021. Ce spune fostul capitan al naționalei mari de fotbal despre presiunea de a fi antrenor de Liga 1. Ce a pațit Adi Mutu,…

- Este cazul unei femei de 58 de ani, din Galati, care este de fapt una dintre cele doua persoane din Galati care au fost sanctionate de jandarmi pentru apelarea abuziva la 112 si alertarea nejustificata a organelor de ordine publica. „Doi galateni aflati sub influenta bauturilor alcoolice au apelat numarul…

- Un barbat a gasit un caprior pe deal, cu piciorul rupt și a luat-o acasa sa o ingrijeasca. Fiica acestuia, care e veterinar, l-a tratat și familia a decis sa pastreze animalul. S-a intamplat in satul Pitușca, raionul Calarași.