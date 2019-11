Stiri pe aceeasi tema

- Publicatia afirma ca doi militanti suspecti intentionau sa isi loveasca tintele cu vehicule, apoi sa le atace cu arme de foc si cu cutite. Ei vor fi judecati intr-o instanta iordaniana de securitate.Militanti din Statul Islamic si alte grupari jihadiste au actionat de mai multa vreme impotriva…

- Gruparea jihadista ”Stat Islamic” (ISIS) incearca sa se instaleze in fosta Uniune Sovietica, mai ales in Asia Centrala, venind din Afganistan, a declarat joi directorul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), Aleksandr Bortnikov, la o zi dupa atacul din Tadjikistan atribuit ISIS, transmite…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) incearca sa se instaleze in fosta Uniune Sovietica, mai ales in Asia Centrala, venind din Afganistan, a declarat joi directorul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), Aleksandr Bortnikov, la o zi dupa un atac in Tadjikistan atribuit SI, transmite AFP.…

- Dupa o conferinta recenta a serviciilor externe de securitate si agentiilor guvernamentale, seful Serviciului de Securitate al Rusiei, FSB, a facut un anunt suprinzator, potrivit caruia Rusia si Statele Unite au realuat cooperarea pe probleme de securitate cibernetica.

- Este sau nu este Donald Trump principalul vinovat pentru declanșarea unui razboi intre Turcia și milițiile kurde YPG (unitațile de aparare a poporului), dupa ce SUA și-au retras sprijinul acordat kurzilor, protectorii intereselor occidentale impotriva Statului Islamic? In urma cu cateva ore, Turcia…

- Gruparea jihadista Statul Islamic a afirmat joi ca a 'eliberat' femei detinute in nordul Siriei de catre fortele kurde care se confrunta la ora actuala cu o ofensiva a Turciei, pe fondul temerilor occidentale ca un numar mare de jihadisti ar putea evada din taberele si inchisorile supravegheate de…

- Circa 100 de persoane - femei avand legatura cu Statul Islamic si copii ai acestora - au evadat dintr-o tabara pazita de fortele de securitate sub comanda kurzilor sirieni in nordul Siriei, a anuntat duminica Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO, cu sediul la Londra).

- ”Noaptea trecuta l-am informat pe John Bolton ca serviciile sale nu mai sunt necesare la Casa Alba. Am fost in dezacord puternic cu multe dintre sugestiile sale, ca si alti membri ai administratiei”, a scris Trump pe Twitter, adaugand ca va numi un inlocuitor saptamana viitoare.Bolton,…