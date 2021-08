A fost capturat un submarin cu două tone de cocaină Marina columbiana a confiscat peste doua tone de cocaina, in valoare de 68 de milioane de dolari americani, de pe un submarin interceptat pe coasta Pacificului. Trupele marine din Columbia au confiscat peste doua tone de cocaina, in valoare de 68 de milioane de dolari americani, de pe un submarin interceptat pe coasta Pacificului, relateaza ABC.net.au . In submarinul care transporta cocaina au fost gasiți doi columbieni și o persoana de alta naționalitate, a declarat un oficial care coordona operațiunea de interceptare. „In urma inspecției motorului vasului am gasit 102 pungi cu cocaina, adica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

