Viktor Medvedciuk, politician ucrainean pro-rus care era dat ca fiind succesorul lui Zelenski dupa capitularea Ucrainei, a fost arestat. El a fusese acuzat de inalta tradare pentru desfasurarea de afaceri ilicite in peninsula Crimeea anexata de Rusia, dezvaluirea de secrete de stat si activitați in favoarea Rusiei și era plasat in arest la domiciliu. A fugit din arestul la domiciliu in primele zile ale invaziei Ucrainei de catre forțele ruse, dar a fost capturat in aceasta seara in urma unei operațiuni speciale a serviciilor de informații ucrainene. Viktor Medvedciuk, al carui partid politic pro-Rusia…