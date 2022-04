Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe echipaje medicale au intervenit, in noaptea de sambata spre duminica, la un concert organizat in Sectorul 1 al Capitalei, unde mai multi tineri s-au calcat in picioare dupa ce o persoana a pulverizat o substanta iritanta. ISU Bucuresti Ilfov a acordat primul ajutor unui numar de noua tineri,…

- Clipe de groaza s-au petrecut azi noapte, intr-un club din Capitala, acolo unde avea loc un festival de muzica trap. Din cate se pare, o persoana a pulverizat spray lacrimogen catre mulțime. Imediat dupa asta, oamenii s-au panicat și s-au imbulzit sa iasa din club. Unii dintre ei au fost gasiți afara.…

- Concertul a avut loc, sambata seara, intr-o locatie de strada Baiculesti din Bucuresti, acolo unde fusese anuntat un concert de trap. Zeci de tineri, in special adolescenti si adolescente, au participat la concert, insa, la un moment dat, s-a creat o imbulzeala uriasa, iar tinerii au inceput sa se calce…

- Un protest la care au participat si refugiati din Ucraina a avut loc duminica in fața Ambasadei Rusiei la București. Manifestanți s-au strans și la Ambasada Ucrainei la București, de data aceasta insa in semn de susținere pentru victimele razboiului declanșat de Rusia.

- Tanara de 25 de ani, angajata a circului din Budapesta, a cazut in timp ce incerca sa se dea peste cap, fara sa aiba plasa de protectie. Scena s-a petrecut sub ochii a zeci de copii. Acrobata a ramas inconstienta cateva secunde, dar a supravietuit cazaturii inspaimantatoare. A ajuns la spital cu dureri…

- Au fost momente de coșmar pentru toți pasagerii dintr-un tren care circula pe ruta Baia Mare - București. Din nefericire, deși nimeni nu s-ar fi așteptat la un astfel de incident, in drum spre Capitala, un barbat in varsta de 68 de ani s-a stins din viața. Iata cum s-a intamplat totul și ce au declarat…

- Scandal de proporții intr-un zbor Bucuresti - Dubai, avionul a fost oprit de urgenta la Ankara, dupa ce mai multi pasageri au inceput sa se certe, dupa ce doi barbați ar fi incercat sa fumeze la bord. Agresorii de origine pakistaneza, ar fi tinut brichetele in apropierea mastilor de oxigen si ar fi…

