A fost bezna, pe strazile din Constanta, in aceasta noapte In aceasta noapte a fost bezna pe strazile din Constanta. Luminile pe strazi s au stins putin inainte de miezul noptii si in multe din zonele municipiului nu s au mai reaprins. Doar ici colo, prin zonele perifierice ale municipiului s au reprins becurile. Circulatia, chiar si redusa din cauza restrictiilor, tot s a desfasurat cu dificultate in tot acest timp. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o noua postare pe rețelele de socializare, locuitorii municipiului Balți critica autoritațile pentru faptul ca intreprinderile municipale nu-și indeplinesc atribuțiile in mod corespunzator. Dupa topirea zapezeii, strazile din centrul orașului arata ca dupa razboi: pline de gropi și noroi. Acesta…

- Polaris actioneaza inca de aseara, de la ora 01.00, cu utilaje si forta umana pentru inlaturarea zapezii si combaterea poleiului de pe strazile municipiului Constanta. Polaris actioneaza inca de aseara, de la ora 01.00, cu utilaje si forta umana pentru inlaturarea zapezii si combaterea poleiului de…

- In aceasta dimineața, circulatia autovehiculelor grele este restrictionata din cauza viscolului pe mai multe drumuri din judetele Constanta si Tulcea. Ninge pe majoritatea drumurilor din sud si sud-estul...

- Traficul feroviar se desfasoara in conditii de ninsoare viscolita si rafale puternice de vant pe raza celor trei regionale de cale ferata din sud-estul tarii – Bucuresti, Constanta si Galati, iar circulatia trenurilor este adaptata pentru a se putea asigura legatura cu toate zonele tarii, informeaza…

- Circulatia mai multor trenuri va fi suspendata, miercuri si joi, in urma avertizarilor meteorologice privind ninsori si vant puternic in sud-estul tarii, in timp ce alte garnituri vor avea opriri suplimentare, anunta CFR Calatori. Pe sectia Bucuresti - Constanta, se va circula cu locomotive Diesel,…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, si viceprimarul, Ionut Rusu, au primit astazi vizita de curtoazie a viceprimarului municipiului Bucuresti, Stelian Bujduveanu. In anul 2017, Stelian Bujduveanu a contractat un credit de 311.000 de lei, scadent in 2047.Primarul municipiului Constanta, Vergil…

- Primarul Constanței, Vergil Chițac, s-a declarat revoltat de situația care exista in mai multe cartiere ale orașului. Strazile sunt desfundate și pline de noroi deoarece s-a construit haotic, fara respectarea regulilor, susține edilul. El i-a chemat la discuții pe proprietarii caselor.