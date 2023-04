Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu iese din nou la atac, dupa ce echipa lui a terminat la egalitate, 1-1, confruntarea din deplasare cu CS Universitatea Craiova. Antrenorul formației CFR Cluj a atacat brigada de arbitri, dar și pe proprii jucatori. Dan Petrescu, nemulțumit de arbitraj Dan Petrescu este foc și para. CFR Cluj…

- Atacantul care a plecat de la CFR in plin sezon a semnat cu noua echipa. Fotbalistul declara in urma cu puțin timp ca avea probleme personale pentru a forța plecarea din Gruia, iar Dan Petrescu il daduse disparut. Cephas Malele (29 de ani), atacantul plecat de la CFR Cluj in plin sezon, a semnat…

- CFR Cluj – Lazio este meciul la finalul caruia vom afla daca Romania va avea o reprezentanta in optimile play-off-ului Europa Conference League. In tur, pe Olimpico din Roma, formația ardeleana a pierdut cu 1-0, deși a jucat cu un jucator in plus pe teren inca din minutul 15. Dan Petrescu nu-i va putea…

- Universitatea Craiova a caștigat clar, cu 2-0, partida susținua sambata seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“ (8354 de spectatori), in compania echipei CFR Cluj. Disputa cu gruparea ardeleana a contat pentru etapa 25 din Superliga. Primele mari emotii ale oltenilor au venit din partea lui Ciprian Deac.…

- Dan Petrescu este suparat. CFR Cluj a primit un gol in minutul 88 al partidei cu marea rivala FCSB și a pierdut „printre degete” un punct. „Buruscul” spune ca adversarii au marcat „din nimic”. Dan Petrescu, suparat ca CFR Cluj a pierdut partida cu FCSB CFR Cluj și FCSB s-au luptat pe un teren greu,…

- Cristi Balaj este vehement! Oficialul formației CFR Cluj a explicat pentru playsport.ro de ce nu a ajuns Emmanuel Yeboah la Slavia Praga, deși oficialii celor doua cluburi ajunsesera la un acord și stabilisera și suma de transfer 2,2 milioane de euro. Președintele clubului de pe primul loc nu-și face…

- Fotbalistul dejean Catalin Itu va evolua in Liga 2, la Poli Iași, o rivala a Unirii Dej in lupta pentru Play-off. Mijlocașul in varsta de 23 de ani a fost imprumutat de CFR Cluj, pana in vara, la clubul din Copou. Nascut la Dej pe 26 octombrie 1999, Catalin Itu și-a facut junioratul la Unirea Dej. In…

- Un moment neasteptat a avut loc in direct la TV. In timpul unei emisiuni s-au putut auzi clar gemetele unei femei timp de mai multe secunde, astfel ca prezentatorul nu s-a mai putut abtine. In televiziunea repectiva a fost demarata o ancheta interna deja. Momente incredibile la BBC. Gemetele unei femei…