- FOTO-VIDEO: Doua avalanșe mari in munții Fagaraș. Cabana Capra și mai multe mașini, ingropate in zapada. Ce spune șeful Salvamont Doua avalanșe mari s-au produs in noaptea de sambata spre duminica, in Munții Fagaraș. In urma unei avalanșe care a pornit dinspre Caldarea Berbecilor de la cota 2000 a avariat…

