A fost autorizat primul medicament anti-COVID-19 cu administrare orală Marea Britanie a autorizat primul medicament anti-COVID-19 cu administrare orala, numit Molnupiravir, pentru tratarea la domiciliu a formelor ușoare și moderate ale bolii. Administrat la primele semne de infectare, acesta reduce la jumatate riscul de spitalizare. Este recomandat adulților care au cel puțin un factor de risc pentru evoluția catre o forma severa a bolii, dar poate fi administrat și preventiv persoanelor care au intrat in contact cu un bolnav COVID-19 – scrie ziarullumina.ro.The post A fost autorizat primul medicament anti-COVID-19 cu administrare orala first appeared on Universul… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a anuntat vineri, 5 noiembrie, ca Statele Unite si-au securizat deja milioane de doze din pastilele Pfizer anti-COVID, astfel incat sa le poata cumpara imediat ce Agentia pentru Alimente si Medicamente a SUA (FDA) va aproba acest tratament, informeaza Agerpres , care…

- Primul medicament pentru tratarea infecției cu noul coronavirus a fost aprobat in Marea Britanie. Este vorba despre Molnupiravir, care este recomandat persoanelor care au fost testate pozitiv pentru Covid-19 și prezinta risc de a dezvolta o forma severa a infecției cu virusul SARS-CoV-2 din cauza…

- Pas care ar putea fi crucial in lupta impotriva pandemiei. Marea Britanie a devenit joi prima tara din lume care a autorizat Molnupiravir, pastila anti-COVID-19 dezvoltata de grupul farmaceutic american Merck, considerata un instrument crucial in combaterea pandemiei de coronavirus, informeaza agentiile…

- Pe masura ce imbolnavirile cu varianta Delta a coronavirusului au inceput sa scada in multe regiuni ale lumii, oamenii de știința estimeaza ca, din 2022, COVID-19 se va transforma intr-o boala endemica, urmand ca, ușor, ușor, sa se stinga. O mulțime de experți de top in boli infecțioase se așteapta…

- Autoritațile sanitare din SUA, Marea Britanie și UE au constatat ca nu exista suficiente dovezi pentru utilizarea Ivermectinei impotriva COVID-19. Totuși, mii de susținatori, mulți dintre ei activiști...

- Reprezentanții companiei farmaceutice americane Pfizer au anunțat, luni, debutul unui studiu amplu in cadrul caruia se va testa un medicament antiviral cu administrare orala care ar putea preveni COVID-19 in cazul celor care au fost expuși la virus, relateaza Reuters , potrivit Digi 24 . In cadrul studiului,…

- OMS recomanda utilizarea Regeneron in tratamentul COVID, pentru anumite categorii de bolnavi. OMS cere companiilor producatoare sa scada prețurile pentru acest medicament și sa-l distribuie in mod echitabil la nivel mondial, sau sa permita transferul de tehnologie pentru a putea fi produs pe scara larga.…

- „Acest tratament va fi o arma importanta in arsenalul nostru impotriva COVID-19”, a declarat ministrul britanic al sanatatii, Sajid Javid.Informatiile despre noul tratament vin in contextul in care peste 6.100 de pacienti COVID-19 au fost spitalizati in Marea Birtanie in cursul acestei saptamani - un…