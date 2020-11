Stiri pe aceeasi tema

Compania de Apa Arieș SA. in calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA IN REGIUNEA TURDA – CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS...

- Festivalul de muzica „George Enescu” va avea loc, in 2023, in Timișoara. Este anul in care Timișoara va deveni Capitala Culturala Europeana, anunța MEDIAFAX.Anunțul a fost facut de noul președinte al Consiliului Județean Timiș, Alin Nica. „Vești extraordinar de bune! Aflat in vizita…

- In prima zi dupa investirea sa in funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, Alin Nica a constituit un grup de lucru pentru combaterea efectelor pandemiei de SARS-Cov2. Prima intalnire a acestui grup a avut loc duminica. La ea au participat managerii de spitale din Timișoara implicați in lupta…

- Premierul Ludovic Orban, prezent la ceremonia de investire a președintelui ales al Consiliului Județean Timiș, liberalul Alin Nica, l-a asigurat pe primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, ca proiectele județului, precum și cele ale municipiului, vor avea susținere guvernamentala.

- Primarul ales al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat ca va participa la ceremonia de investire a lui Alin Nica (PNL) in functia de presedinte al Consiliului Judetean Timis, in ciuda negocierilor esuate dintre cele doua formatiuni politice pentru guvernarea locala. Fritz s-a declarat…

- Primarul in funcție Nicolae Robu a anunțat, marți, ca s-a incheiat cu succes licitația demarata in februarie pentru contractarea executantului pentru reabilitarea cinematografului Victoria din Piața Balcescu. „Am luptat mult pentru a aduce in patrimoniul orașului cele opt cinematografe. Cinema Victoria…

- Deși nu este oficial președintele Consiliului Județean Timiș, liberalul Alin Nica a vizitat zilele trecute șantierul centurii ocolitoare a Timișoarei alaturi de directorul DRDP Timișoara, Horațiu Simion, sa vada cum decurg lucrarile. Acesta l-a informat pe liderul ales al CJT ca se vor face unele modificari…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE, a fost prezent, ieri, la Timișoara pentru a participa la evenimentul de lansare al candidaților partidului la alegerile locale. Impreuna cu Titu Bojin, candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, Tariceanu a susținut o conferința…