A fost arestat unul principalii lideri ai ‘Ndrangheta

Domenico Paviglianiti, unul din fugarii cei mai cautati ai Italiei, a fost arestat in plina zi pe o strada din capitala spaniola, intr-o operatiune comuna cu carabinierii italieni. Politia a facut publica filmarea arestarii. Paviglianiti avea asupra sa documente portugheze false, sase telefoane mobile si aproape 6000 de euro cash.In 2005, italianul acum in varsta de 60 de ani a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare pentru crima, dupa ce a fost arestat tot in Spania, in 1996, si extradat in Italia in 1999. In 2019, a fost eliberat in legatura cu un viciu de procedura, dupa peste 20 de ani petrecuti…