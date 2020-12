A fost arestat un al patrulea suspect în cazul furtului unor bijuterii de la "Muzeul Comorilor" din Dresda Un al patrulea suspect a fost arestat in Germania pentru presupusa implicare intr-un spectaculos jaf comis anul trecut la un muzeu din Dresda, in care au fost furate bijuterii de o valoare considerabila, a informat marti politia, relateaza AFP potrivit Agerpres. Este vorba despre unul dintre fratii gemeni in varsta de 21 de ani cautati in mod activ de politie dupa ce au reusit sa scape in timpul unor perchezitii efectuate la jumatatea lunii noiembrie la Berlin, a precizat un purtator de cuvant al politiei din Dresda.

