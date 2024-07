A fost arestat preventiv şi al treilea hoţ implicat în cazul bancomatului aruncat în aer la Şiria Polițiștii au prins un barbat de 49 de ani, din Arad, acuzat ca, alaturi de alți doi barbați, a aruncat in aer un bancomat din Șiria și a furat 200.000 de lei. El a fost arestat preventiv pentru urmatoarele 30 de zile. „In urma investigațiilor complexe, efectuate de polițiștii Direcției de Investigații Criminale – I.G.P.R. […] Articolul A fost arestat preventiv si al treilea hot implicat in cazul bancomatului aruncat in aer la Siria a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

