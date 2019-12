Somkid, in varsta de 55 de ani, este acuzat ca a strangulat in localitatea de nord-est Khoen Kaen o femeie de 51 de ani, pe care o cunoscuse pe Facebook, si a fost arestat dupa ce doi studenti ce calatoreau in aceasi tren l-au identificat si au anuntat politia, informeaza agerpres.ro.



"L-am capturat pe acuzat miercuri dimineata. Agentul insarcinat cu ancheta l-a acuzat pe Somkid de comiterea unui alt asasinat, iar acesta si-a marturisit vina", a anuntat la o conferinta de presa Chareonwit Sriwanich, comandantul adjunct al Politiei Provinciale din Regiunea 4.





