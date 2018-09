Stiri pe aceeasi tema

- Inregistrarea video cu o femeie cu catușe la maini care a sunat in timpul nopții la uși intr-un cartier din Sunrise Ranch, Montgomery, a fost masiv distribuita pe rețelele de socializare in incercarea de o gasi pe cea care aparea in imagini. Autoritațile din Texas au anunțat ca femeia a fost gasita,…

- Barbatul care a sunat la sunat la politie si a spus ca Parlamentul si Presedentia ar putea fi oricand aruncate in aer, a fost identificat și reținut.Aceasta s-a dovedit a fi un barbat de 29 de ani, locuitor al Capitalei, anterior judecat pentru diverse infractiuni.

- Cadavrul unui barbat de 40 ani din Galati a fost gasit sub o masina parcata in cartierul IC Frimu din localitate, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al IPJ Galati, Gabriela Costin, transmite Agerpres. Trupul neinsufletit a fost observat sub un autoturism parcat pe spatiul verde dintre…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a apreciat prestația naționalei de fotbal la Campionatul Mondialsi i-a invitat pe jucatori la Kremlin, pentru a discuta desprea realizarile acestora, informeaza Mediafax.Rusia a fost eliminata din optimi de la Campionatul Mondial, scor 4-3 la penalty-uri…

- Un echipaj format din trei scafandri a actionat luni pentru scoaterea unui tanar in varsta de 25 de ani din apele Dunarii dupa ce acesta a sunat la 112 si a amenintat ca se sinucide, informeaza Agerpres. 'Luni, un tanar in varsta de 25 de ani, din municipiul Giurgiu, a sunat la 112 si a amenintat…

- Un tanar din Alba Iulia este cercetat in stare de arest preventiv pentru comiterea infracțiunii de razbunare pentru ajutorul dat justitiei, in urma investigațiilor efectuate de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia si procurorii DIICOT, transmite IPJ Alba. Acesta ar…

- Actorul american Vince Vaughn a fost arestat duminica în California sub suspiciunea ca a condus sub influenta alcoolului si pentru ca s-a opus arestarii, au informat mass-media locale, citate de DPA.