- Un barbat care a incercat sa rapeasca doua femei, in municipiul Brasov a fost depistat si arestat preventiv. Agresorul este acuzat de tentativa de lipsire de libertate si loviri sau alte violente. Incidentul a avut loc in noaptea de 1 spre 2 decembrie. La acel moment, barbatul ar fi atacat doua femei,…

- Anchetatorii spun ca atacatorul le-a pus celor doua femei mana la gura, le-a imobilizat și le-a tras de par in noaptea de 1 spre 2 decembrie. Duminica, barbatul a fost reținut și arestat preventiv, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, cele doua tentative au avut loc la scurt interval de timp una…

- Un barbat de 36 de ani a fost arestat la domiciliu, dupa ce vineri noaptea a lovit angajata unei sali de jocuri si a incercat sa-i fure o suma de bani, a transmis Poliția Capitalei. In continuare se fac cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de tentativa la talharie calificata. Incidentul a…

- Conform unui comunicat remis joi, de Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), anchetatorii au stabilit ca in comiterea faptei de camata ar fi implicati patru barbati, care ar fi imprumutat, ca indeletnicire, cu diferite sume de bani, persoane interesate, percepand o dobanda lunara intre 30%…

- In data de 19 octombrie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brașov, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov, au efectuat 12 percheziții domiciliare, in municipiile Brașov și Fagaraș, intr-o cauza ce are ca obiect comiterea infracțiunilor…