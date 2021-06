Stiri pe aceeasi tema

- Modernizarea retelei de termoficare din Capitala ar costa 5 miliarde de euro, bani pe care Bucurestiul de unul singur nu ii poate aloca niciodata in mod direct, a declarat directorul general al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Termoenergetica Bucuresti-Ilfov, Andrei Creci, intr-un interviu…

- Un simbol al Timișoarei, care și-a pierdut stralucirea de odinioara fiind neglijat ani la rand de autoritațile locale, ar putea fi, in sfarșit, reabilitat. Este vorba de Ceasul Floral aflat la intrarea in Parcul Civic, ridicat in anii ’70. La insistențele consilierului local Simion Moșiu (PNL), aleșii…

- Gara Baia Mare nu arata deloc a gara europeana. Din contra, acolo este nevoie de investiții serioase, care se doresc a se face dar deocamdata doar pe hartie. Planuri sunt, ramane de vazut cand acestea vor deveni realitate. Sucursala Regionala de Cai Ferate Cluj vrea modernizarea stației CF Baia Mare,…

- CFR SA a lansat licitatia deschisa pentru realizarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic necesar modernizarii liniei de cale ferata Ilva Mica - Pojorâta, 106 km. Valoarea estimata a contractului este de 73 milioane lei, iar durata este de 23 de luni. Trenurile circula în prezent…

- Aproximativ 25 de persoane s-au strans luni dupa-amiaza, in jurul orei 18.00, in fața Catedralei Mitropolitane din Timișoara, pentru a protesta la adresa autoritaților. „Arafat judecat, pentru cei legați de pat”, „Nu va fi frica, pandemia pica” au fost cateva dintre scandarile celor prezenți, care sunt…

- Furturile de biciclete continua, la Timișoara. De aceasta data hoții au acționat in centrul orașului, in fața unui restaurant. Cei care pot oferi informații sunt rugați sa ia legatura cu proprietarul.

- Drumul Expres Craiova – Targu Jiu va trece prin orașul Targu-Carbunești și nu prin Rovinari pe actualul traseu al Drumului Național 66(DE 79). Potrivit unei harți a Companiei Naționale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere(CNAIR) Drumul Expres va lega municipiul Targu Jiu de Craiova cu trecere…