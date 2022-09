A fost aprobată Strategia Națională de Control al Tuberculozei în România, pentru perioada 2022-2030 Documentul stabilește obiective care continua eforturile pentru controlul și eradicarea tuberculozei și ofera un cadru pentru schimbari profunde, care sa accelereze progresul și sa raspunda in mod profesionist nevoilor pacienților. La fel ca in Strategia Naționala TB 2015-2020, și in Strategia Naționala TB 2022-2030, una dintre prioritațile strategice ramane reducerea morbiditații și mortalitații TB prin menținerea unor rate adecvate de detectare și succes al tratamentului. Noua strategie propune o schimbare radicala a modului in care sunt organizate, furnizate și decontate serviciile de tratament… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 7 septembrie a fost aprobata Strategia Naționala de Control al Tuberculozei in Romania, pentru perioada 2022-2030, document care stabilește obiective care continua eforturile pentru controlul și eradicarea tuberculozei și ofera un cadru pentru schimbari profunde, care sa accelereze progresul…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința de astazi, proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea Strategiei Naționale de Control al Tuberculozei in Romania, pentru perioada 2022-2030. Lansata in transparența decizionala inca din februarie, Strategia Naționala pentru Controlul Tuberculozei in Romania…

- Comisia Europeana a anunțat, luni, aprobarea Acordului de Parteneriat cu Romania, document strategic național prin care sunt stabilite obiectivele tematice de dezvoltare si alocarea indicativa a fondurilor europene pentru perioada 2021-2027. Documentul prevede o alocare totala constituita din Fondul…

- Europarlamentarului roman Tudor Ciuhodaru i-a fost identitatea, de un grup de ”binevoitori”, care doresc sa faca reclama la diferite produse medicale. Concret, medicul ieșean s-a trezit peste noapte ca face reclama sau da sfaturi pentru tratarea unor boli, cu așa zise medicamente minune. Europarlamentarului…

- Varful valului 6 COVID-19 este așteptat in Romania la jumatatea lunii august, potrivit specialiștilor Institutului Național de Sanatate Publica. In acest context, mulți oameni se intreaba cum ar trebui sa se vaccineze in funcție de dozele administrate anterior. Intrebarea multora este daca vaccinul…

- In data de 17 iulie a.c., in jurul orei 02.40, actionand in baza schimbului de informatii cu structurile de frontiera din Republica Moldova, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tomesti, au organizat o actiune specifica, pe timpul careia, pe directia localitatii de frontiera…

- Deficitul comercial al Romaniei a crescut la 12,7 miliarde de euro in primele cinci luni ale anului, cu 3,8 miliarde, sau peste 40%, mai mult decat in perioada similara a anului trecut, conform unui comunicat al Institutului National de Statistica transmis Agerpres. Anul trecut in perioada ianuarie…

- Conducerea Universitatii de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad” din Iasi a participat in intervalul 24 – 25 iunie la lucrarile Consortiului Universitatilor de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara si de Stiintele Vietii din Romania.Presedintia consortiului a fost preluata de catre USV Iasi,…