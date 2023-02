Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi schema de reducere a accizei pentru motorina utilizata in agricultura. Astfel, in 2023, subventia care se acorda fermierilor ca ajutor de stat, sub forma de rambursare, este de 1,529 lei/litru. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii, Guvernul a aprobat…

- Guvernul a aprobat joi, 26 ianuarie, schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Actul normativ stabilește condițiile pentru acordarea, și in acest an, a ajutorului de stat fermierilor, prin reducerea accizei pentru motorina utilizata in agricultura. Pentru…

- Schema de reducere a accizei pentru motorina utilizata in agricultura continua si in anul 2023, iar pentru anul 2023, subventia care se acorda fermierilor ca ajutor de stat, sub forma de rambursare, este de 1,529 lei/litru, anunta Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Pe site-ul Ministerului…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura informeaza potențialii beneficiari ca, in cursul lunii decembrie 2022, se depun Cererile de acord pentru finantare in cadrul schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Cererea de acord pentru finantare…