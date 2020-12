Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Orban a aprobat Hotararea de Guvern privind organizarea și funcționarea Muzeului Ororilor Comunismului in Romania, inființat prin legea 157/2019. Noua instituție este organizata si functioneaza ca institutie publica de cultura de importanta nationala, cu personalitate juridica, in subordinea…

- Romania a construit un singur aeroport in ultimii 30 de ani, iar acesta va fi dat in folosinta abia in vara anului viitor. Noul aeroport va constitui o concurenta si pentru cele mai mari si cele mai importante aeroporturi din Romania, cel de la Bucuresti si cel de la Cluj.

- Referitor la situația generata la Opera Naționala Romana din Iași (ONRI), in urma disponibilizarii unuia dintre angajați de catre managerul instituției, Beatrice Rancea, dar și in urma solicitarii in vederea demiterii acestuia, realizata de o parte dintre angajați, facem precizarea ca Ministerul Culturii…

- BILANT CORONAVIRUS 20 OCTOMBRIE. Bucurestiul a intrat de marti in scenariul rosu din cauza numarului mare de cazuri de COVID-19. Purtarea mastilor de protectie a devenit obligatorie in toate spatiile inchise si deschise. Consiliul Municipal pentru Situații de Urgența Bucuresti…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat sambata ca muzeele din Romania se confrunta cu „o problema de specialisti”, una dintre variante pentru atragerea acestora fiind sa fie remunerati din surse de finantare externe. „In momentul de fata, Muzeul Brukenthal are 127 de posturi in organigrama,…