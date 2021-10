Stiri pe aceeasi tema

- Un nou tronson de terapie intensiva din cadrul sectiei exterioare Letcani a fost operationalizat, a declarat miercuri seara managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Florin Rosu. Potrivit sursei citate, s-a lucrat non-stop pentru ca incepand de miercuri seara sa fie operationalizate, gradual,…

- Presedintele ceh Milos Zeman este prea bolnav in acest moment pentru a-si putea indeplini atributiile, a afirmat luni presedintele Senatului ceh, Milos Vystrcil, citand un raport al Spitalului militar central, unde seful statului este internat la terapie intensiva de peste o saptamana, informeaza Reuters.

- Capacitatea de internare in secția de terapie intensiva de la Spitalul modular de la Lețcani, va fi marita de la 30 la 48 de paturi, a declarat, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Florin Roșu Pentru ceilalți pacienți infectați cu virusul Sars Cov 2, dar care au forme medii, capacitațile…

- Unitatea mobila pentru terapie intensiva cu o capacitate de 12 locuri a ajuns ieri la Targu Mureș și a fost pusa pe poziție la Clinica de Oncologie a Spitalului Clinic Județean. Se fac eforturi pentru ca aceasta sa devina curand operaționala, precizeaza prefectul Județului Mureș, Mara Toganel: Unitatea…

- In prezent, 5 pacienți cu forme medii de boala sunt internați in cele doua clinici de infecțioase din Targu-Mureș. In total, in toate clinicile Spitalului sunt peste 100 de paturi rezervate pacienților cu Covid, restul paturilor sunt destinate pacienților non-covid. Toți pacienții internați sunt adulți…

- Avocatul liberal Ciprian Dobre, fost prefect al județului Mureș, deputat și președinte al Consiliului Județean Mureș, a afirmat joi, 4 august, cu prilejul unei conferința de presa, ca soluția pentru stingerea definitiva a disputei juridice dintre Consiliul Județean Mureș și Primaria municipiului Targu…

- Numarul internarilor pacientilor cu Covid se mentine scazut in spitalele din Dolj, dar exista in continuare persoane cu forme grave de boala. Miercuri, 4 august, patru doljeni se aflau la terapie intensiva, cu forme severe ale infectiei, toti fiind nevaccinati. Adina Turcu, managerul Spitalului de Boli…

- La solicitarea Ministerului Sanatații, Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de astazi, 28 iulie a.c., hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai buna poziționare…