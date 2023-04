Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a anuntat luni ca a oprit un schimb de focuri in regiunea Nagorno Karabah, revendicata atat de Armenia, cat si de Azerbaidjan, transmite AFP, potrivit Agerpres. Incidentul a avut loc duminica si a costat vietile a cinci oameni.

- Consiliul Federației a aprobat, in unanimitate, in sedinta plenara de miercuri, legea privind suspendarea valabilitatii Tratatului dintre Rusia și SUA privind masurile de reducere și limitare in continuare a armelor strategice ofensive (START, START-3). Documentul a fost inaintat Dumei de Stat de…

- Comandantul Forțelor Intruite ale Ucrainei, generalul Serhi Naev, a vorbit, intr-un interviu pentru Ukrinform, despre numarul ocupanților ruși implicați in razboiul declansat de Rusia, noteaza BABEL, potrivit Rador.

- Rusia ar putea intensifica bombardamentele in perioada 22-24 februarie, insa armata rusa nu mai dispune de multe rachete, a spus deputatul ucrainean Fedir Venislavski, membru al Comisiei parlamentare pentru securitate naționala, aparare și informații, citat de Ukrinform, scrie Rador.

- Kremlinul a declarat miercuri ca tancurile de lupta Abrams care urmeaza sa fie furnizate Ucrainei de catre Statele Unite vor „arde" pe campul de lupta, respingand sprijinul militar drept "o nebunie costisitoare", informeaza Reuters, relateaza Rador.

- Rusia produce de trei ori mai multe rachete similare celor folosite in sistemele americane Patriot, a declarat, marți, președintele rus, Vladimir Putin, conform TASS, scrie Rador.

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți ca Rusia trebuie sa mențina rezerve stabile de alimente, daca este necesar chiar prin diminuarea unor exporturi, fara insa a specifica, noteaza REUTERS, potrivit Rador.

- Subiectul continuarii mobilizarii in Rusia este susținut in mod constant si artificial din strainatate, insa lumea ar trebui sa se concentreze pe declarațiile președintelui rus, Vladimir Putin, in acest sens, a anunțat, marți, jurnaliștilor secretarul de presa al președintelui rus, Dmitri Peskov,…