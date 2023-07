Stiri pe aceeasi tema

- Administrația americana a anunțat marți un nou set de sancțiuni impotriva activitaților companiei militare private Wagner in Africa, in special in Republica Centrafricana, la cateva zile dupa revolta inițiata de liderul sau, Evgheni Prigojin

- Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite a aprobat un medicament al Pfizer pentru tratarea caderii parului cauzata de o boala autoimuna, potrivit unui anunt al companiei, citat de Reuters. Medicamentul, numit Litfulo, a fost aprobat pentru persoanele cu varsta de cel putin…

- Un grup de consilieri experti ai Administratiei pentru Medicamente si Alimente (FDA) din SUA a convenit vineri, in unanimitate, ca un studiu in faza avansata a medicamentului Leqembi pentru Alzheimer al companiilor Eisai si Biogen a confirmat beneficiile tratamentului pentru cei aflati intr-un stadiu…

- Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA a aprobat joi brexpiprazolul de la Otsuka Pharmaceutical, pentru tratarea agitației la pacienții cu Alzheimer, devenind astfel primul medicament aprobat pentru aceasta indicație, a anunțat compania intr-un comunicat citat de Reuters, scrie Mediafax.Decizia…

- Ochii sunt mai mult decat o fereastra catre suflet; ei sunt, de asemenea, o reflectare a sanatații cognitive a unei persoane. "Ochiul este fereastra catre creier", a declarat pentru CNN oftalmologul Dr. Christine Greer, director de educație medicala la Institutul de Boli Neurodegenerative din Boca Raton,…

- Vești bune in cazul lui Alec Baldwin. Se pare ca procurorii din statul New Mexico au renuntat la acuzatiile penale impotriva actorului, in cazul incidentului tragic din 2021. La acea vreme, directorul de imagine Halyna Hutchins a fost impuscata mortal pe platoul de filmare al peliculei western „Rust”.…

- Departamentul american al Comertului analizeaza eventuale masuri coercitive impotriva companiei rusesti de securitate cibernetica Kaspersky Lab, a relatat vineri The Wall Street Journal, citand persoane care cunosc acest subiect, informeaza Reuters, citat de news.ro.Administratia presedintelui Joe…