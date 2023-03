Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 13-19 februarie, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, sub coordonarea Directiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, vor acționa pentru prevenirea accidentelor de circulație produse, in special, pe fondul abaterilor savarșite de…

- In ședința CJ Dambovița din 2 februarie, s-a votat bugetul pentru anul 2023, potrivit președintelui CJ Dambovița, Corneliu Ștefan, cele mai mari sume au fost alocate in buget pentru dezvoltare și investiții, 20% mai mult decat anul trecut. 60% din bugetul CJ Dambovița pentru anul 2023 reprezinta secțiunea…

- Am condus, in aceasta seara, o ședința extraordinara a Consiliului Local pentru Situații de Urgența a Municipiului Focșani. In cadrul ședinței a fost discutat modul de intervenție al utilajelor de deszapezire pe strazile inguste din cartierele Municipiului Focșani. Din cauza gheții formate pe aceste…

- Antreprenorii din Romania vor avea la dispoziție o linie intreaga de finanțari in anul 2023, pentru microintreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM), din fonduri europene, de la bugetul de stat sau de la banca- precizeaza Alexandra Ioana Parlea, expert in cadrul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura…

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovita sunt inregistrate la aceasta data 193 de posturi vacante, din care 36 pentru absolvenții de studii superioare. Pentru persoanele calificate…

- Pompierii au avut o saptamana incarcata au fost solicitați la 180 cazuri medicale,5 incendii la gospodariile populatiei (locuinte, anexe gospodaresti etc.), 12 actiuni la accidente rutiere, 19 actiuni pentru asistența persoanelor aflate in dificultate, 1 misiuni pentru asanarea muniției neexplodate,6…

- Federatia Romana de Baschet, cu sprijinul Ministerului Sportului, organizeaza in perioada urmatoare, in arenele sportive din Pitesti si Targoviste, actiuni de selectie nationala si pregatire centralizata ale loturilor nationale U16, masculin si feminin, la care vor fi prezenti peste 50 de sportivi si…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Basarab I” al Județului Dambovița are in dotare doua noi autospeciale de intervenție. Cea mai noua achiziție este autospeciala pirotehnica și este destinata desfașurarii cu un plus de siguranța a activitații pirotehnicienilor dambovițeni din cadrul Detașamentului…