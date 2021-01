A fost aprobat: crește salariul minim Premierul Florin Cițu a anunțat creșterea cu 3% a salariului minim in 2021, la 2.300 lei. Masura se aplica din ianuarie. NEWS ALERT: CCR a decis – Pensiile trebuie majorate cu 40% „Salariul minim crește cu 3% in 2021, peste rata inflației din 2020 și peste estimarea de rata de inflație in 2021, pastrand puterea de cumparare a romanilor. Florin Cițu i-a dat afara din Guvern pe oamenii lui Orban „Bineințles ca poate fi aplicat de la 1 ianuarie, pentru ca in februarie se platesc salariile pentru luna ianuarie, deci este destul timp”, a adaugat el. Conform Hotararii de Guvern, tariful orar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

