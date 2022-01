Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat, in cadrul ședinței desfașurate joi, 27 ianuarie, contractul de finanțare dintre Romania și Banca Europeana de Investiții, in valoare de 305 milioane de euro, in vederea realizarii Spitalului Regional de Urgența Cluj. Spitalului Regional de la Cluj va avea 7 niveluri…

- Sancțiuni mai mari pentru soferii agresivi Politia Rutiera. Foto: facebook.com/ministeruldeinterne Vor fi sanctiuni mult mai severe pentru soferii agresivi si pentru cei care pun în pericol siguranta rutiera. Urmeaza sa fie aprobate chiar astazi de guven, la ce-a de-a treia sedinta din aceasta…

- Proiectul Ordonantei de urgenta pentru aprobarea Contractului de finanțare a Spitalului Regional de Urgența Cluj dintre Romania și Banca Europeana de Investiții a fost publicat pe site-ul Ministerului de Finanțe și se va afla, timp de 10 zile, in dezbatere publica.

- Contractul de finanțare dintre Romania și Banca Europeana de Investiții, in valoare de 305 milioane de euro, pentru susținerea obiectivului de investiții Spitalul Regional de Urgența Cluj, a fost semnat joi, 11 noiembrie.Unitatea sanitara va avea șapte niveluri - subsol, parter și cinci etaje și va…

- Eurodeputata Corina Crețu, fost comisar european, membra a Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor, atrage atenția ca Romania are restanțe mari la accesarea banilor europeni, inclusiv pentru sanatate. Corina Crețu a evidențiat ca deși Romania a cerut prorograrea termenului pana…