A fost aprobat Conceptul privind instituirea unui sistem progresiv de executare a pedepselor privative de libertate

- Decretul de promulgare și Legea pentru modificarea Legii nr. 113/2010 privind executorii judecatorești au fost publicate astazi in Monitorul Oficial și au intrat in vigoare, comunica Moldpres. {{657408}}Documentul stabilește modul și termenul de contestare a actelor administrative individuale emise…

- Un barbat și doua femei din Balți au fost condamnați la inchisoare cu executare pentru de trafic de influența fața de un procuror și judecator. Potrivit Procuraturii Generale (PG), in martie 2021 a fost pornita urmarirea penala pe faptul ca barbatul impreuna cu concubina sa și o alta femeie, au susținut…

- Societatea Naționala CFR Calatori SA a acceptat exproprierea votata de Consiliul Local Turda in vara anului 2022, iar suma care urmeaza sa fie platita sub forma de despagubiri este de 472.787, 00 lei. Potrivit unui angajat din cadrul Serviciului Administrației Publica Locala (SAPL) din Primaria Turda,…

- Reziliența țarii la situații excepționale va fi sporita, iar timpul de raspuns la apelurile de urgența va fi redus. In acest scop, Cabinetul de miniștri a aprobat, astazi, Programul de prevenire și gestionare a situațiilor de urgența și excepționale pentru anii 2022-2025. Documentul are ca scop consolidarea…

- Lupta cu corupția mare trebuie sa fie o prioritate și sa ofere rezultate. O spun mai mulți experți, care au facut o analiza a situației și au publicat un raport. Acesta scoate in evidența ca masurile de prevenire și combatere a corupției nu și-au atins scopul, intrucit nu au fost insoțite de politici…

- Parlamentul a aprobat Declarația privind condamnarea Marii Infometari (Holodomor) din anii 1932–1933 din Ucraina. Documentul a fost susținut de 54 de deputați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare prin care se prelungește acordarea pachetelor medicale pentru anii 2021-2022 pana la finele lunii martie a anului viitor. Nu este singura noutate adusa de acest proiect. Tot in documentul citat se face referire…

- In scopul implementarii politicilor in domeniul transportului feroviar și al siguranței feroviare, Executivul a aprobat, astazi, instituirea Agenției Feroviare. Constituirea acesteia este condiționata de angajamentele asumate in cadrul Acordului de Asociere RM–UE, transpuse in noul Cod al transportului…