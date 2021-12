A fost anunțat un alt caz cu varianta Omicron pe teritoriul țării Un nou caz de infectare cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 a fost confirmat la un barbat din Maramures, cu istoric de calatorie in Nigeria, anunta duminica Ministerul Sanatatii. „Un nou caz cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 a fost confirmat in Romania. Este vorba despre un barbat de 39 de ani din judetul Maramures care are istoric de calatorie in Nigeria. Acesta se afla in izolare, iar starea lui de sanatate este buna”, transmite MS. Barbatul este vaccinat anti-Covid 19 cu schema completa. Pana in prezent, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 8 cazuri cu varianta OMICRON… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

