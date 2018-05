Camelia Ciuca traiește o adevarata drama, dupa ce a fost alungata de acasa de partenerul de viața. Are trei copii, iar acum nu-i poate vedea. Femeia spune ca barbatul și-a gasit o amanta mai tanara, apoi a gonit-o de acasa. „Și-a gasit pe alta și m-a gonit. Am plecat de la el cu fetița mica, […] The post A fost alungata de acasa pentru amanta de 16 ani! ”Și-a gasit pe alta și m-a gonit!” appeared first on Cancan.ro .