Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Flutur, președinte interimar al PNL. Congresul, pe 10 aprilie. Prim-vicepreședintele PNL Gheorghe Flutur este noul președinte interimar al partidului, iar Lucian Bode a preluat interimar funcția de secretar general al formațiunii, au decis, duminica, liderii BPN. Congresul va fi convocat...

- Prim-vicepreședintele PNL Gheorghe Flutur a fost votat, duminica, președinte interimar al PNL pana la alegerile de duminica viitoare, Congresul din 10 aprilie avand ca singur obiectiv alegerea unui nou șef al formațiunii. Consiliul Național al PNL a inceput, duminica, 3 aprilie, cu discursurile celor…

- Totodata, Lucian Bode va detine functia de secretar general interimar, conform unei decizii adoptate in unanimitate, in acelasi for. ”Colegii m-au ales pe mine președinte interimar. A fost un vot in unanimitate. Domnul Lucian Bode va fi secretar general interimar, și el a avut vot in unanimitate.La…

- Prim-vicepresedintele PNL Gheorghe Flutur este noul presedinte interimar al partidului, iar Lucian Bode a preluat interimar functia de secretar general al formatiunii, au decis, duminica, liderii BPN.

- Gheorghe Flutur a anuntat duminica, 3 aprilie, ca a fost votat in unanimitate ca presedinte interimar al PNL, in sedinta Biroului Politic al Partidului National Liberal, dupa demisia lui Florin Citu de la conducerea PNL . „Astazi, colegii m-au propus pe mine sa preiau atributiile presedintelui PNL interimar,…

- Liberalii l-au ”executat” dupa numai 6 luni pe Florin Cițu din fruntea lor, un record in democrația romaneasca. Tot in PNL se va mai stabili un record: organizarea unui congres in numai 7 zile, iar cei care vor candida au la dispoziție doar 3 zile pentru a-și depune moțiunile. Un alt record pe care…

- Gheorghe Flutur a fost ales presedinte interimar al PNL pana la Congresul din 10 aprilie, in cadrul Consiliul National al liberalilor, reunit duminica, au declarat surse din partid.Lucian Bode a fost votat secretar general al partidului, cu o singura abtinere.Congresul PNL va fi organizat duminica viitoare…

- Un președinte interimar PNL va fi ales pe parcursul zilei de duminica, 3 aprilie 2022, dupa demisia lui Cițu din fruntea partidului. Duminica la ora 10 este convocata sedinta Biroului Politic National al PNL. Ulterior, de la ora 12 se va desfașura un Consiliu National al PNL. In aceste reuniuni se va…