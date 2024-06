Stiri pe aceeasi tema

- Mark Rutte, nominalizat oficial pentru funcția de secretar general al NATO. Cele 32 de state membre ale NATO vor confirma miercuri nominalizarea lui Mark Rutte in postul de secretar general al Aliantei. Ambasadorii statelor membre vor oficializa aceasta numire in timpul unei reuniuni a Consiliului Atlanticului…

- Fostul presedinte elvetian Alain Berset va deveni noul secretar general al Consiliului Europei, dupa ce marti seara s a impus in doua tururi de scrutin in fata estonianului Indrek Saar si a belgianului Didier Reynders, relateaza DPA.Acesta isi va prelua mandatul la 18 septembrie, in urma votului din…

- Fostul presedinte elvetian Alain Berset va deveni noul secretar general al Consiliului Europei, dupa ce marti seara s-a impus in doua tururi de scrutin in fata estonianului Indrek Saar si a belgianului Didier Reynders, relateaza DPA. Acesta isi va prelua mandatul la 18 septembrie, in urma votului din…

- Ambasada SUA: Decizia presedintelui Romaniei Klaus Iohannis de a-si retrage candidatura pentru functia de secretar general al NATO e un exemplu al angajamentului sau de a asigura unitatea si consensul in cadrul Aliantei. Reprezentantii Ambasadei Statelor Unite au precizat ca decizia presedintelui Klaus…

- Marija Pejcinovic Buric, sefa Consiliului Europei, a tras un semnal de alarma vineri, 21 iunie, referitor la ascensiunea extremei drepte in mai multe tari, a relatat Agerpres.„Se vede foarte bine in Europa si in lume ca exista nationalisme extreme, populisme si miscari impotriva drepturilor care tarasc…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat ca guvernul de la Budapesta este capabil și dispus sa-l sprijine pe Klaus Iohannis, președintele Romaniei, pentru funcția de secretar general al NATO. In martie, Iohannis a declarat ca va candida pentru postul de secretar general al NATO și a subliniat la…

- In condițiile in care nicio țara nu și-a anunțat susținerea pentru Klaus Iohannis, președintele roman urmeaza sa-și retraga candidatura pentru funcția de secretar general NATO, scrie publicația turca T24. „Nu putem sa nu ne intrebam de ce Turcia, care de 75 de ani are a doua armata ca marime din NATO…

- Fostul premier, Vlad Filat, i-a sugerat Maiei Sandu sa candideze la funcția de secretar general NATO, care in curind devine vacanta. „Cred ca razboiul cu Putin il termina foarte repede și este un rezultat conex, bonus pentru noi, scapam”, a declarat liderul PLDM la emisiunea „Puterea a patra” de la…