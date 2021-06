A fost ales designul biletului unic cu care pot fi vizitate cele trei mari muzee din Timișoara Cele trei muzee timișorene aflate in subordinea Consiliului Județean Timiș și-au propus sa introduca un bilet unic pentru vizitarea Muzeului Național al Banatului, Muzeului Național de Arta și Muzeului Satului Banațean. De Ziua Internaționala a Muzeelor, sarbatorita pe 18 mai, muzeul de arta timișorean a lansat un concurs de design pentru biletul unic de acces […] Articolul A fost ales designul biletului unic cu care pot fi vizitate cele trei mari muzee din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

