Stiri pe aceeasi tema

- In cateva zile, in maxim o saptamana, o sa anunțam consorțiul de banci pentru listarea Hidroelectrica, a anunțat Bogdan Badea, președintele directoratului companiei, in cadrul unui eveniment al DC News.

- Listarea la bursa a acțiunilor pe care Fondul Proprietatea le deține la companiile Hidroelectrica și Salrom a fost, luni, un subiect de discuție intre premierul Nicolae Ciuca și o delegație a fondului de investiții.

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a primit, astazi, la Palatul Victoria, o delegație a Fondului Proprietatea. Cu aceasta ocazie, a fost analizata evoluția investițiilor gestionate de Fondul Proprietatea și a fost prezentat stadiul pregatirilor pentru listarea la bursa a acțiunilor pe care acest fond…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a primit, la Palatul Victoria, delegatia Fondului Proprietatea. Cu aceasta ocazie, a fost analizata evolutia investitilor gestionate de Fondul Proprietatea si a fost prezentat stadiul pregatirilor pentru listarea la bursa a actiunilor pe care acest fond le detine la…

- La inițiativa Ministerului Economiei a fost aprobat Memorandumul privind admiterea la tranzacționare pe piața reglementata administrata de Bursa de Valori București a acțiunilor Societații Naționale a Sarii S.A. printr-o oferta publica inițiala de vanzare derulata de catre Fondul Proprietatea S.A..…

- Banca Europeana de Investiții propune o structura de finanțare folosita anterior in timpul pandemiei de COVID-19 pentru a ajuta la reconstrucția Ucrainei cu investiții de pana la 100 de miliarde de euro, potrivit unui document consultat de Reuters. Fondul ar urmari sa aiba o contribuție inițiala de…

- Administratorii de fonduri atrag atentia asupra riscului de recesiune in 2023, daca se mentine ritmul de crestere a dobanzilor. „In atentia publicului au intrat din nou bancile centrale care au o misiune dificila in acest moment. Daca e sa ne uitam in urma in ultimii 25 de ani, bancile centrale au avut…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, astazi, la cea de a saptea editie a Summitului Initiativei celor Trei Mari (I3M) si la a patra editie a Forumului de Afaceri I3M, organizate de Letonia, la Riga, a informat Administratia Prezidentiala. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, avand in vedere…