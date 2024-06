Stiri pe aceeasi tema

- DRDP Timișoara a anunțat ca a fost desemnat un nou constructor pentru lucrarile ramase de executat la șoseaua de legatura intre autostrada A1 și DN 69, la Sanandrei. „Ca urmare a reevaluarii ofertelor, DRDP Timișoara a stabilit caștigatorul ofertei pentru contractul de Proiectare și Execuție a Lucrarilor…

- Grav accident pe DJ 692, pe drumul dintre Sanandrei spre Timisoara. O femeie a pierdut controlul masinii, in care erau pasageri si doi minori, a intrat pe contrasens si s-a izbit de un copac. „O femeie, in varsta de 27 de ani, a condus un autoturism pe DJ 692 dinspre localitatea Sanandrei inspre Timișoara,…

- Deputatul Bota Calin este un exemplu notabil de implicare activa in dezvoltarea infrastructurii locale, avand un rol decisiv in continuarea și finalizarea lucrarilor pentru Bazinul Runcu. In ultimii patru ani, Bota Calin a reușit sa aduca o suma impresionanta de 140 milioane de lei pentru acest proiect.…

- Cei de la UMB au oferit Ministerului Transporturilor asigurari ca vor finaliza la timp lucrarile la tronsonul de A1 cu tuneluri pentru urși și ca nu se va pierde niciun leu din banii europeni alocați. Dorinel Umbrarescu, deținatorul UMB, a fost prezent la Timișoara, marți, unde a participat la ședința…

- Prezent joi la Timișoara, ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a vorbit de mai multe ori despre proiectele majore de infrastructura ale orașului, județului și regiunii. Ar fi vorba despre Centura Sud, Centura Vest, drumul expres spre Moravița și bucata lipsa a autostrazii A1. Toate, a spus acesta,…

- Compania Trei Brutari, care produce cea mai vanduta paine la nivel național, brandul Boiereasca, a fost cumparata de grupul mexican Bimbo, cea mai mare companie de panificație din lume, potrivit Profit.ro. Trei Brutari produce paine de 15 ani și este printre cei mai mari producatori și comercianți de…

- Drumuri și Poduri Banat, divizia de constructii a grupului Maxagro, a inaugurat vineri, la Sanandrei, o noua stație ultramoderna de asfalt. Prin inaugurarea celea de-a treia statii de asfalt, DPB devine cel mai mare furnizor de asfalt din regiune, oferind o capacitate de peste 700 de tone de asfalt/ora.…

- Accident e circulație sambata dimineața, pe autostrada A1, sensul de mers dinspre Arad spre Timișoara. Un autotren a agațat parapetul de la marginea șoselei și a ajuns in șanț. „In jurul orei 7:15, pe #A1, km 522+800, Arad, sensul de mers spre Timisoara, un autotren a acrosat parapetul marginal și s-a…