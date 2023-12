Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Denisa-Angelica Stanisor a fost votat, marti, in functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. De asemenea, procurorul Emilia Ion fost ales in functia de vicepresedinte al CSM. Pe ordinea de zi a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii de marti s-a aflat alegerea…

- Doi candidați s-au inscris la concursul pentru suplinirea funcției de judecator la Curtea Constituționala din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Selectarea invingatorului urmeaza sa aiba loc vineri, transmite IPN. CSM anunța ca cereri de participare in concurs a depus Viorica Puica, președinta…

- In organigrama Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va fi introdusa funcția de vicepreședinte. Un proiect de lege care prevede a fost votat, in prima lectura, de 53 deputați. Inițiativa legislativa aparține președintei Comisiei juridice, numiri și imunitați, Olesea Stamate. Potrivit autoarei,…

- Consiliul Superior al Magistraturii s-a intrunit intr-o noua ședința. Pe ordinea de zi sunt 14 subiecte, printre care și cererea de demisie din funcție a judecatorului Ion Secrieru de la Curtea de Apel Chișinau.

- Consiliul Superior al Magistraturii anunța ca nu se mai intrunește miine in ședința, așa cum a fost stabilit anterior. Motivul anularii acesteia nu este prezentat oficial. „In legatura cu unele circumstanțe obiective ședința Consiliului Superior al Magistraturii preconizata pentru 22 septembrie 2023…

- Consiliul Superior al Magistraturii s-a intrunit in ședința. Pe ordinea de zi sunt 5 subiecte, printre care și cererile unor judecatori privind inaintarea propunerii repetate de numire in funcție pana la atingerea plafonului de varsta.

- Consiliul Superior al Magistraturii s-a intrunit in ședința. Pe ordinea de zi sunt 17 subiecte, printre care cererea de demisie a unui magistrat de la judecatoria Balți și desemnarea președintelui interimar al Judecatoriei Chișinau și vicepreședinților interimari in unele sedii ale Judecatoriei Chișinau.