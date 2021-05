Stiri pe aceeasi tema

- PPresedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita, a dat detalii despre maratonul vaccinarii care va avea loc in zilele urmatoare. „In perioada 4-11 mai, in cele sapte spitale militare din Bucuresti, Brasov, Cluj, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara se desfasoara un maraton al vaccinarii in care orice…

- Proiectul privind regulamentul de parcare in municipiul Bacau a fost lansat de Primaria Bacau in dezbatere publica. Cel mai important punct din proiect il reprezinta costul anual al parcarilor rezidențiale propus de municipalitate. Conform... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Miercuri, 31 martie, a fost semnat Proiectul „Consolidarea, reabilitarea, extinderea (cu modificarea regimului general de inaltime la Sp+P+2), modernizarea si dotarea complexului de cercetare si activitati conexe «Sfantul Ierarh Calinic»” (Cod proiect: 123541), in valoare de 6 milioane de euro.…

- Ludovic Orban a precizat miercuri ca inaintea de exprima votul final privind proiectul de lege de desfiintare a Sectiei de Investigare a Infractiunillor in Justitie mai multi deputati PNL au fost sunati si convocati la DNA Brasov. Liderul liberalilor a adaugat ca era un apel fals si le-a sugerat parlamentarilor…

- Nicio persoana nu s-a inscris la concursul pentru postul de manager al Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. In ciuda faptului ca dosarele puteau fi depuse inca din data de 19 februarie, pana pe 4 martie nimeni nu se inscrisese la concurs. Dosarul de concurs trebuie sa conțina un set de documente…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța lansarea concursului public de proiecte de identitate vizuala pe tema drepturilor omului – „Istoria drepturilor omului este povestea omenirii”. Studenții romani sunt invitați sa propuna un proiect de logo și de identitate vizuala dezvoltata pentru tematica drepturilor…

- Ministerul Afacerilor Externe lanseaza un concurs public de proiecte de identitate vizuala pe tema drepturilor omului, "Istoria drepturilor omului este povestea omenirii", in contextul candidaturii Romaniei pentru un nou mandat de membru in Consiliul Drepturilor Omului, pentru

- Crama THE ICONIC ESTATE, parte a Alexandrion Group, reveleaza noua identitate vizuala a gamei Millennium, care ilustreaza intr-o maniera moderna atributele esențiale ale gamei: distincție și prospețime. Gama Millennium a luat naștere in anul 2000 pentru a marca trecerea intr-un nou mileniu, definit…