A fost agitație la pelerinaj: "Dau în judecată și Poliția Română, și pe Arafat, și pe Orban. Și-o să și câștig"! Ultima zi de pelerinaj la racla Sfantului Dimitrie cel Nou, un eveniment atipic anul acesta cu multe restricții, și cu acces limitat doar la locuitorii Capitalei. Și totuși, astazi, au fost și credincioși care au pacalit forțele de ordine. Și, la la fel ca in Iași, au fost cațiva care au venit doar sa se certe cu jandarmii și sa strige ca refuza sa poarte maști de protecție. Asta in ciuda apelurilor medicilor, care spun ca masca e un mijloc de protecție eficient in lupta cu virusului. Tataru: Nu vom ajunge sa alegem intre pacienți. Medicul roman știe ce inseamna greul și lipsurile

