A FOST ADOPTAT BUGETUL JUDEȚULUI IAȘI. ALEXE: FILARMONICA „ESTE PRIORITATEA ZERO, DAR SUNT ALTE PRIORITĂȚI MAI URGENTE” Consilierii județeni s-au reunit pentru a adopta bugetul administratiei judetene pe anul in curs. Bugetul a trecut cu votul consilierilor liberali și cel al partenerilor, ceea ce le asigura majoritatea in CJ. Aleșii PSD nu au participat la vot, iar cațiva dintre consilierii USR au votat impotriva. Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare sunt cinci proiecte, printre care și cel al bugetului județului pe anul in curs. Consilierii PSD și USR au depus mai multe amendamente, care urmeaza sa fie dezbatute in plen. Majoritatea condusa de PNL din Consiliul Județean a respins cele trei amendamente propuse… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

