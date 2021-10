A fost actualizată noua listă a țărilor cu risc epidemiologic. Statele din zona roșie și galbenă (DOCUMENT) Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea nr. 81 prin care se actualizeaza lista țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Potrivit CNSU, Slovacia intra in zona roșie, in timp ce Norvegia trece in verde, in urma scaderii incidenței. Pe lista roșie au intrat patru țari, iar pe lista verde au intrat opt țari. Lista statelor cu risc epidemiologic: in zona roșie au intrat: Slovacia, Insulele Feroe, Singapore și Leshoto; in zona galbena au intrat: – din zona roșie, in urma scaderii incidenței: Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Belarus, Groenlanda, Aruba și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

